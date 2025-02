Scopre che gli sta rubando l’auto e viene accoltellato dal ladro, lui grave. Ricerche

Un giovane di 22 anni è stato ferito con una coltellata alla gola da una persona che aveva sorpreso mentre gli rubava l’automobile.

E’ accaduto la scorsa notte in una piazza del centro di Reggio Calabria. Il feritore, dopo avere ferito il ventiduenne, si è allontanato e viene adesso ricercato dalla polizia, che sta cercando d’identificarlo attraverso le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

Il giovane ferito è stato ricoverato nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi per lui è riservata.