Sequestrati a Compro oro abusivo 4 chili di gioielli per un valore di 800mila euro

1 di 3

Un compro oro abusivo è stato scoperto dai finanzieri della Compagnia di Soverato che hanno sequestrato circa 4 chili di preziosi, molti dei quali con incastonate pietre di pregio e diamanti, per un valore commerciale stimato di 800 mila euro e banconote per circa 6 mila euro.

Il titolare è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività di compro oro e ricettazione. Nel corso del controllo, i finanzieri avrebbero accertato che l’attività era svolta in assenza della prevista iscrizione obbligatoria nel registro dell’Organismo per la gestione degli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Inoltre non sarebbe stato rispettato l’obbligo di identificazione della clientela e della registrazione della merce. Nella cassaforte e nel laboratorio adiacente, i finanzieri hanno trovato numerosi preziosi usati di ingente valore tra cui collane, braccialetti, orecchini e anelli e denaro contante riconducibile all’attività di compro-oro.