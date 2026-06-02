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2 Giugno 2026
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Strage di migranti ad Amendolara, i due fermati incastrati dalle telecamere

Nelle immagini di video sorveglianza si vedono i killer che bloccano le portiere per non fare uscire i connazionali mentre dal portellone posteriore viene lanciato del liquido infiammabile. Il rogo e poi la fuga

di
Red Calabria
-
Carlomagno

Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti agricoli pachistani uccisi ieri ad Amendolara. Quello che era un sospetto degli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, è diventata una certezza dalla visione del video dell’impianto di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è avvenuto il delitto.

Dalle immagini si vedono due persone – quasi sicuramente i soggetti sottoposti a fermo – che, prima uno e poi l’altro, bloccano le portiere dall’esterno facendo forza con le braccia mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile. Quindi si vede una fiammata ed i due fuggire.

I due fermati, connazionali delle vittime, sono stati fermati dalla Polizia su decreto di fermo della Procura di Castrovillari. Sono accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. Il movente non è ancora chiaro, ma con ogni probabilità sarebbe da ricondurre al mondo del caporalato.

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