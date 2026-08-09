Netanyahu respinge il piano Usa su Gaza: “Prima disarmare Hamas. No al nucleare iraniano”

Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza e non ritirerà le sue forze finché Hamas non sarà effettivamente disarmato, ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’inizio della riunione settimanale del governo.

“Israele non accetta il documento in 15 punti. Le Forze di Difesa Israeliane non effettueranno alcun ritiro finché Hamas non sarà disarmato. E quando parlo di disarmo di Hamas, intendo armi pesanti, armi leggere, tutte le armi”, spiega citato dai media. “Stiamo parlando di un disarmo autentico, non di un disarmo fittizio”, ha dichiarato Netanyahu, secondo quanto riportato dal suo ufficio.

“In questo momento stiamo discutendo di questo argomento con gli americani. Hanno delle idee, alcune delle quali sono accettabili per noi e altre inaccettabili, e sappiamo come opporci con fermezza a queste posizioni”, ha aggiunto.

Israele non permetterà all’Iran di acquisire armi nucleari, indipendentemente dal fatto che Washington e Teheran raggiungano un accordo, ha detto Netanyahu. “Apprezzo molto la storica partnership con gli Stati Uniti contro i tentativi dell’Iran di acquisire armi nucleari. E desidero sottolineare ancora una volta: con o senza un accordo, finché sarò primo ministro, l’Iran non avrà armi nucleari”, ha affermato.

“L’Iran attacca tutti i paesi della regione, e persino quelli al di fuori di essa, ma c’è un paese che non attacca: lo Stato di Israele. Finora non ci ha attaccato; potrebbe farlo, ma perché sono passate settimane e non ci ha attaccato? Perché sa il colpo durissimo che gli infliggeremmo se lo facesse”, ha concluso Netanyahu.