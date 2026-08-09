Hormuz, Parlamento iraniano approva norma che vieta il transito di navi statunitensi e israeliane

L’Iran ha approvato una nuova legge sullo Stretto di Hormuz, che include il divieto di transito per le navi statunitensi e israeliane, riferiscono i media che citano la rete mediatica della Repubblica islamica.

“Il progetto di legge sulle ‘Misure strategiche per garantire la sicurezza e lo sviluppo sostenibile dello Stretto di Hormuz’ è stato approvato dalla Commissione per la sicurezza nazionale del parlamento”, si legge nella dichiarazione.

Il documento contiene disposizioni che vietano il transito attraverso lo Stretto di Hormuz di navi provenienti dagli Stati Uniti , da Israele e da altri paesi ostili all’Iran. Inoltre, sarà vietato il trasporto di qualsiasi tipo di merce attraverso lo stretto se in qualche modo collegata a Tel Aviv. I trasgressori saranno soggetti a sanzioni pecuniarie fino al 20% del valore della merce trasportata.

Il governo iraniano, in collaborazione con le forze armate, è responsabile della regolamentazione della navigazione, del monitoraggio del traffico navale e della garanzia della sicurezza nello Stretto di Hormuz e nel Golfo Persico.

A metà giugno, Washington e Teheran hanno firmato un memorandum d’intesa volto ad avviare il processo di pace. Tuttavia, tre settimane dopo, è iniziata una nuova escalation: gli Stati Uniti hanno accusato l’Iran di aver bombardato navi mercantili a Hormuz, dopodiché le due parti hanno ripreso a scambiarsi attacchi missilistici.

Domenica scorsa, Donald Trump ha annunciato la cancellazione dell’ultima ondata di attacchi contro l’Iran in virtù dell’accordo in corso. Ha dichiarato che lo Stretto si sarebbe presto riaperto e ha ribadito la promessa di riprendere gli attacchi contro l’Iran qualora ciò non fosse avvenuto.