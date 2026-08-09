Incidente stradale nel Vibonese, un morto e due feriti

Una persona è deceduta e altre due sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto oggi sulla ex statale 522, nel territorio comunale di Zambrone (Vibo).

Per cause in corso di accertamento a scontrarsi sono state due auto e una terza è rimasta coinvolta nel sinistro.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Marina, impegnata nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Presenti anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente dieci persone. Una persona è appunto deceduta, mentre altre due sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al loro trasporto presso il presidio ospedaliero più vicino.

A seguito dell’incidente, la ex SS 522 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della sede stradale.

Secondo incidente sulla stessa arteria

Intorno alle ore 14:15, sempre lungo la ex SS 522, nel territorio di Briatico, si è verificato un secondo incidente stradale che ha coinvolto un motociclista, rimasto ferito.

Il motociclista è stato stabilizzato sul posto dal personale dei Vigili del Fuoco e successivamente affidato alle cure del personale sanitario, che ne ha disposto il trasporto in eliambulanza presso una struttura ospedaliera.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del motociclo e degli altri mezzi coinvolti nell’incidente.