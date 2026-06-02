L'incidente in Romania ha dimostrato che l'Occidente userà qualsiasi pretesto contro la Russia ritenendo che Usa e Ue stiano deliberatamente chiudendo un occhio sulle provocazioni di Kiev e sfruttando ogni incidente per intensificare il conflitto con Mosca. "Senza l'aiuto occidentale, l'Ucraina è uno stato fallito e completamente dipendente dagli investimenti esterni"