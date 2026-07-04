Tentato omicidio a Crotone, nove indagati

Nell’ambito delle indagini su un tentato omicidio, lo scorso 8 novembre, su delega della Procura della Repubblica di Crotone, la Polizia ha eseguito la notifica dell’avviso delle conclusione delle indagini di nove persone, accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, porto illegale di armi da fuoco, favoreggiamento personale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello scorso mese di gennaio erano stai arrestati due giovani crotonesi con l’accusa di aver colpito con numerosi colpi di arma da fuoco un giovane salernitano “giunto in città – è ricordato in un comunicato diffuso dalla Questura – con un carico di stupefacenti del tipo hashish per un quantitativo di oltre 3 chili e mezzo suddivisi in panetti”.

Ad alcuni degli indagati è stato contestato il reato di favoreggiamento personale in quanto, nel corso delle indagini, “hanno tentato di eludere le investigazioni favorendo gli autori del tentato omicidio”.

Inoltre, dalle indagini è emerso – secondo l’accusa – che alcune delle nove persone “fossero dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Crotone”.