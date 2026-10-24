Agguato nel Cosentino, uccisa la moglie del boss Damiano Pepe, vero bersaglio del commando

Omicidio nella notte a Cassano allo Ionio. I killer volevano uccidere il boss ma sparando all'impazzata hanno ammazzato invece la consorte. Il vero obiettivo, ferito, non sarebbe in pericolo di vita

Agguato mafioso stanotte in contrada Lattughelle, nel territorio di Cassano all’Ionio (Cosenza), ai danni di Damiano Pepe, 64 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide.

L’agguato è avvenuto intorno alla mezzanotte e ha provocato la morte della moglie dell’uomo, Silvana Sibarelli (60) mentre Pepe è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all’ospedale di Cosenza. Non sarebbe in pericolo di vita.

Il commando omicida, almeno due persone, sarebbe entrato in azione nei pressi dell’abitazione di Pepe, il vero bersaglio dell’agguato. La coppia stava rientrando a casa quando i killer sono entrati in azione davanti il cancello per poi dileguarsi nell’oscurità. La donna sarebbe morta all’istante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano all’Ionio coordinati dalla Procura di Castrovillari a cui potrebbe subentrare la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro per l’origine mafiosa dell’agguato e per i precedenti giudiziari di Damiano Pepe, considerato un boss della ‘ndrangheta della Sibaritide.

Il sindaco: “Giù le mani dalla città”

“E’ un grido di dolore e di libertà, sono le parole che sento di dover pronunciare, senza esitazioni, all’indomani di un agguato che, per modalità e ferocia, restituisce ben evidente e riconoscibile la firma della ‘Ndrangheta”. Queste le parole di Gianpaolo Iacobini, sindaco di Cassano all’Ionio, dove nella notte è stata uccisa Silvana Sibarelli.

“Di fronte a ciò, davanti ad una scia di sangue che si allunga – prosegue il primo cittadino – restano indispensabili e fondamentali la prevenzione, la formazione e lo sviluppo socio-economico. Tuttavia, altrettanto importante, è sicuramente urgente, diventa una risposta fatta di ancor più intenso controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, di un’azione giudiziaria sempre più rapida e incisiva, di un impegno civile maggiormente visibile ed efficace”.

“Già nelle prossime ore” il sindaco chiederà “formalmente al prefetto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’adozione di ogni misura utile ed opportuna, mentre lunedì pomeriggio, insieme al vescovo, monsignor Francesco Savino, promuoveremo un’assemblea pubblica per discutere di quanto accaduto e, soprattutto, delle iniziative da assumere. Insieme, tutti insieme, per riaffermare un principio, una necessità, un grido: giù le mani dalla città”, conclude Iacobini.