Bimbo morto a Vibo, proclamato il lutto cittadino

Vibo Valentia si ferma per dire addio a Francesco Mirabelli. Con un’ordinanza del sindaco Vincenzo Francesco Romeo, è stato proclamato il lutto cittadino per domani, in concomitanza con il funerale del bambino di tre anni e mezzo morto dopo essere stato travolto da una trave in un parco giochi della città.

La notizia della morte di Francesco ha suscitato “profonda e straordinaria commozione” nella comunità, spingendo l’amministrazione comunale a interpretare il sentimento di cordoglio espresso dai cittadini e a voler offrire un gesto concreto di vicinanza alla famiglia. In segno di lutto le bandiere esposte al Palazzo Municipale saranno issate a mezz’asta.

L’ordinanza del sindaco invita inoltre i titolari di attività commerciali, i pubblici uffici e gli organizzatori di eventi a osservare un comportamento rispettoso, in modo da permettere a tutta la città di partecipare al dolore collettivo e rendere omaggio alla memoria del piccolo Francesco.

Romeo, attraverso il provvedimento, ha voluto sottolineare l’unità della comunità vibonese in questo momento di lutto e riflettere sulla fragilità della vita, affinché il ricordo del bambino rimanga vivo nel cuore di tutti.

Messaggi di cordoglio sono giunti dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale Antonio Iannello, in rappresentanza di tutta l’assemblea civica.