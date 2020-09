Droga, arrestati due pusher nigeriani

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

I carabinieri di Cropani e Sersale, coadiuvati da un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno arrestato due 30enni, di nazionalità nigeriana per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

I militari si sono insospettiti vedendo un ininterrotto via vai di persone da un’anonima abitazione della frazione Marina di Cropani. Nel corso della perquisizione domiciliare, grazie anche al fiuto del cane “Black”, hanno trovato più di 150 grammi di marijuana, già in parte divisa in dosi, materiale per la pesatura ed il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre a 700 euro in banconote di piccolo taglio.

