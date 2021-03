Entra in scuola e ruba computer per la Dad, arrestato

Un ventinovenne con precedenti è stato arrestato per furto dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale lametino su richiesta della Procura. E’ accusato di avere rubato in un istituto scolastico del materiale informatico destinato alla didattica a distanza.

Approfittando della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid e della presenza di materiale informatico destinato alla Dad, l’uomo, dopo avere forzato finestre e porte d’accesso, si sarebbe introdotto nelle scuole rubando computer e danneggiando distributori automatici per prelevare gli involucri utilizzati per la raccolta delle monete.

All’identità del ventinovenne i carabinieri della sezione operativa della Compagnia sono giunti grazie ad accertamenti compiuti si luoghi e alla visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza degli istituti.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb Seguici anche su TELEGRAM