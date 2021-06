‘Ndrangheta, confiscati beni per oltre 30 milioni a condannato

Beni per oltre 30 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Catanzaro ad Antonio Saraco, di Badolato, coinvolto nell’operazione “Itaca-Freeboat”, culminata nel 2013 con l’arresto di 25 soggetti, ritenuti affiliati alla cosca Gallace/Gallelli, operante nel Basso Ionio catanzarese.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda, ha confermato un precedente sequestro nei confronti di Saraco, risultato coinvolto in due episodi di estorsione nella vicenda relativa alla gestione del porto di Badolato, realizzata dalla Salteg, riconducibile a imprenditori modenesi, per i quali è già intervenuta sentenza di condanna in primo grado e in appello.

Nell’ambito di quel procedimento, a seguito delle investigazioni svolte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro, dirette e coordinate dalla Dda, parte dei beni riconducibili a Saraco erano stati sottoposti a sequestro nel novembre del 2016, poi culminato nella confisca oggetto di sentenza di primo grado del Tribunale di Catanzaro, confermata in Appello.

La vicenda processuale, in riferimento ad un successivo dissequestro è stata oggetto di procedimento a Salerno scaturito dall’operazione Genesi e conclusosi, in primo grado, con una condanna.

Le ulteriori investigazioni patrimoniali hanno avuto seguito con una ipotesi di intestazione fittizia di beni avente ad oggetto una società e il relativo complesso aziendale, tra cui un conto corrente bancario, oggetto di sequestro preventivo. Indagini che hanno consentito di ricostruire un complesso patrimoniale il cui valore è risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e all’attività economica svolta.

Tra i beni confiscati ci sono il complesso alberghiero “Aquilia Resort” a Badolato (60 mila metri quadrati, albergo, due piscine, ristorante e campo sportivo), la società IT Consulting s.r.l.;una villa a Roma, società rmane tra le quali una che gestisce villaggio “Le Rosette Resort” a Parghelia, 8 magazzini, 3 locali commerciali, 28 appartamenti, 2 fabbricati, 16 terreni 2 autovetture, una moto, quote di due società con sede una a Cosenza e l’altra a Catanzaro e diversi rapporti bancari e finanziari.

