Spara al vicino che gli avrebbe avvelenato i cani, arrestato per tentato omicidio

Appalti pilotati e sospette tangenti sarebbero al centro dell'inchiesta della Dda di Potenza. In manette, oltre a Francesco Piro e il sindaco di Lagonegro. Obbligo di dimora per due assessori, uno forzista, l'altro di Fratelli d'Italia. La Dda: Piro "per raggiungere proprie finalità personali, politiche ed elettorali, ed a scopo intimidatorio, ostentava ai suoi interlocutori i suoi asseriti collegamenti con contesti criminali calabresi"