Scontro frontale a Catanzaro, due feriti gravi

E’ di due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte sulla statale 106 in località Bellino nel comune di Catanzaro.

L’incidente ha coinvolto una Bmw serie 1 e una Opel Mokka che si sono scontrate frontalmente per cause in corso di verifica. Non si esclude lo sbandamento di una delle auto a causa del manto stradale bagnato dalle piogge che si stanno abbattendo in tutta la regione.

I vigili del fuoco di Sellia marina giunti sul posto hanno estratto i due feriti dalle lamiere accartocciate per farli trasferire in ospedale dai sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente è giunta anche la Polizia stradale per i rilievi di rito.