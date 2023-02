Hanno giurato i vice brigadieri dei Carabinieri dopo intenso corso di formazione

La cerimonia si è svolta nella caserma in cui sede il Comando Legione, a Catanzaro, alla presenza del comandante, Generale di Divisione Pietro Salsano

1 di 2

Oggi, nella caserma di Catanzaro, sede del Comando Legione Carabinieri Calabria, i neo vice brigadieri del 27° corso di qualificazione hanno prestato individualmente Giuramento di Fedeltà alla Repubblica dinnanzi al loro Comandante di Legione, Generale di Divisione Pietro Salsano.

I militari neo promossi, provenienti dal ruolo degli appuntati e carabinieri già in servizio nelle cinque province calabresi, hanno recentemente ultimato un impegnativo e intenso corso di aggiornamento, rafforzando la loro preparazione professionale, presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri.

Nel rivolgersi ai vice brigadieri che si apprestavano a giurare, il Generale Salsano ha sottolineato l’importanza morale del Giuramento che tutti hanno dovuto rinnovare singolarmente a seguito della promozione, evidenziando, altresì, come questo nuovo e più elevato grado implichi per loro una maggiore responsabilità, avendo assunto anche la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, mentre prima della promozione svolgevano esclusivamente le funzioni di Agenti di Polizia Giudiziaria.

Nell’occasione, il Generale, rendendo più intenso e coinvolgente il momento, ha anche rivolto un caloroso saluto ai familiari ed amici dei militari che sono intervenuti, dando atto dell’impegno e della forza di carattere che sono necessari per condividere la vita con chi ha scelto di essere un carabiniere.

Inoltre, quale segno di continuità dell’impegno e della presenza dell’Arma nel tempo, dopo la cerimonia di giuramento, il Generale ha salutato con commozione 22 militari che si apprestano a lasciare il servizio per raggiunti limiti d’età, ringraziandoli per il servizio svolto nell’Arma in difesa della legalità e augurandogli un futuro altrettanto ricco di soddisfazioni.