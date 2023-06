Traffico illecito di rifiuti, arresti e diversi indagati. Sequestrati beni e impianti

Inchiesta della Procura di Foggia. In manette sono finiti tre sottufficiali dell'Aeronautica militare, nei guai un Ufficiale dell'Am e un dipendente del Miur, insieme a un finanziere e diversi genitori di aspiranti candidati. In cambio di denaro e altre utilità avrebbero pilotato le selezioni concorsuali per entrare nei corpi di polizia. Ai due principali indagati sequestrati oltre per 523 mila euro.