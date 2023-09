Giovane operaio regola traffico dopo incidente ma viene investito e ucciso

Tragedia della strada a Lamezia Terme. Un giovane operaio, è stato investito ed ucciso mentre stava regolando il traffico in seguito ad un incidente stradale.

E’ successo stamane lungo la strada che dalla statale 280 conduce all’aeroporto internazionale di Lamezia. Nei pressi ci sono dei lavori in corso, quando due mezzi si sono impattati tra loro per via del restringimento della corsia.

Secondo le prime informazioni, il giovane, vista la situazione si è premurato di segnalare prudenza e regolare la circolazione, quando per cause da accertare, è stato travolto da un’altra auto in transito. Il conducente della vettura che ha investito l’operaio si sarebbe fermato per prestare soccorso alla vittima, che purtroppo non ce l’ha fatta.

La vittima, di cui non si conoscono le generalità, era residente a San Pietro Apostolo (Catanzaro) e lavorava per un’impresa che svolge servizi stradali per conto dell’Anas. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia stradale e personale Anas, già impegnato sul posto per consentire i lavori di rifacimento dell’asfalto.

La posizione del conducente è adesso al vaglio delle forze dell’ordine coordinate dalla dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Secondo quanto riporta l’Ansa, si starebbe valutando, in particolare, la velocità con cui stava procedendo il conducente dell’auto investitrice e se la segnalazione del precedente incidente, così come del restringimento di carreggiata per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale, fossero stati attuati in maniera corretta.