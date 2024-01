Auto finisce contro un muretto, morta una ragazza

Una ragazza di 25 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte in in Via Sebastiano Guzzi, nel comune di Lamezia Terme.

Una la vettura coinvolta una Nissan Pixo, che per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada impattando contro un muretto. A bordo dell’auto c’erano quattro giovani, due ragazzi tra cui un diciassettenne, e due ragazze. La conducente, di cui non si conoscono al momento le generalità, è deceduta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e polizia stradale di Catanzaro per i rilievi volti ad accertare le cause del sinistro mortale.