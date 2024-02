Lamezia, auto contro spartitraffico allo svincolo A2: un morto e 3 feriti gravi

E’ di un morto e tre feriti gravi il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto intorno alle 13 di oggi allo svincolo autostradale in direzione Salerno.

Per cause in corso di accertamento, una Citroen Pallas è sbandata andando ad impattare violentemente contro lo spartitraffico. A bordo quattro persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il conducente è deceduto all’istante, mentre gli altri tre componenti della famiglia sono rimasti feriti in modo grave. Estratti dalle lamiere sono stati affidati al personale sanitario del 118 che li ha trasportati in ospedale con l’elisoccorso ed altre ambulanze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lamezia, la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Lo svincolo dell’A2 direzione Nord è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.