Auto sbanda e si ribalta, muore un giovane calciatore

Incidente stradale nella notte nel territorio di Isca sullo Jonio (Catanzaro) sulla statale 106. All’arrivo dei pompieri sul posto è stata notata una autovettura, che per cause in corso di accertamento, è finita fuori dalla carreggiata ribaltandosi.

I Vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il conducente privo di vita. Si tratta di Marco Pezzati, di 31 anni, di origini toscane e giocava in Calabria nella Asd San Luca 1961 in serie D. In passato ha militato nella Sangiovannese, squadra toscana che ha partecipato anche ai tornei di serie C.