Con l’auto sbanda e finisce in un burrone di cento metri: salvo

E’ finito con l’auto in un burrone di oltre 100 metri ma si è salvato pur riportando diverse fratture. E’ accaduto stamani in via Ferdinando Galiani, nella zona della Pineta di Siano a Catanzaro.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto, una Ford Fiesta, finendo nel burrone.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro. I vigili, con tecniche ed attrezzature speleo alpino si sono calati lungo la scarpata fino a raggiungere il veicolo ed a soccorrere l’automobilista. L’uomo è stato immobilizzato su una barella e recuperato.

Una volta in strada è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale per accertamenti. I vigili del fuoco, con l’ausilio di una autogru del Corpo, hanno poi proceduto al recupero della vettura.