La giornata nera di Pino Tursi Prato, arrestato e indagato da due procure antimafia

Giornata nera per Giuseppe Tursi Prato, l’ex consigliere regionale in quota Psdi nella Quinta legislatura ed ex presidente dell’Usl di Cosenza, già arrestato a fine anni ’80 per concussione e poi finito in una brutta inchiesta per mafia in cui è stato condannato a 6 anni.

Pino, come lo chiamano i suoi amici a Cosenza e in Calabria, stamattina è nuovamente finito in manette nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Salerno che ha chiesto e ottenuto dal gip l’arresto di otto persone tra cui il magistrato Marco Petrini, presidente di sezione presso la Corte di Appello di Catanzaro, insieme a due avvocati e all’ex dirigente dell’Asp di Cosenza, Emilio Santoro.

Giornata nera perché l’esponente socialista, sempre stamattina, è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell’ambito di un’altra inchiesta, questa volta della Dda di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri in cui sono finiti in carcere un banchiere, un cardiologo del Policlinico Gemelli e un imprenditore, in quanto sospettati di avere a che fare con la potente cosca Grande Aracri di Cutro. In questa indagine Tursi Prato è indagato, in compagnia di Nicola Adamo, ex consigliere regionale Pd, per traffico di influenze illecite.

Nell’inchiesta di Salerno, Tursi Prato è finito nei guai proprio per via della condanna del 2004 per associazione mafiosa. La sentenza prevedeva anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, e secondo altre norme, la revoca del vitalizio maturato quando sedeva tra gli scranni del Consiglio regionale.

Secondo l’accusa campana, “le azioni correttive e documentate anche con attività di intercettazione audio e video servivano anche a fare ottenere il vitalizio a Giuseppe Tursi Prato”. Sarebbe stato Santoro a fare da tramite con il giudice Petrini per fare ottenere una sentenza favorevole a Tursi Prato, a cui gli era stato appunto sospeso l’assegno. Secondo quanto riscontrato, al magistrato sarebbero stati fatte regalie di vario genere per far riavere l’assegno al politico.

Sempre nell’inchiesta della Dda salernitana, è indagato anche Ottavio Rizzuto, il banchiere presidente della “BCC del Crotonese” finito in manette stamane nell’altra inchiesta dell’antimafia catanzarese per presunte commissioni con il clan Aracri di Cutro. Nel ruolo di alto dirigente dell’istituto, Rizzuto avrebbe fatto fare prelievi di contanti finiti poi nelle tasche del giudice.

Chi è Pino Tursi Prato

Socialista convinto, migrato poi nel Psdi per una faida politica tutta interna al garofano, Giuseppe Tursi Prato, 69 anni, di Cosenza, per tutti Pino, era finito in manette nel 1988 allorquando la procura cosentina gli contestò il reato di concussione. Secondo l’accusa dell’epoca, da consigliere comunale avrebbe costretto un imprenditore a promettergli la somma di 300 milioni di lire come indebito corrispettivo da versare per ottenere l’incarico, senza gara d’appalto, per la costruzione del terzo lotto dei mercati ortofrutticoli di Via Gergeri, un affare da 5 miliardi di vecchie lire.

I guai seri per Pino Tursi Prato cominciarono però quando è stato eletto presidente dell’Usl di Cosenza. E’ in quella fase che le cosche cosentine lo avvicinarono e talvolta minacciarono per sistemare parenti e amici dei boss ma anche molti amici socialisti. A tirarlo in ballo per primo era stato il pentito cosentino Franco Pino che aveva raccontato ai magistrati di assunzioni in ospedale in cambio di pacchetti di voti. Voti che sarebbero serviti a fare eleggere lui ma anche altri pezzi grossi della politica cosentina. Su circa 150 indagati in quella inchiesta venne condannato solo lui. Anche il collaboratore di giustizia venne assolto.

Dino Granata