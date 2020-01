Protesta dei tirocinanti della giustizia davanti al tribunale di Cosenza

Protesta, questa mattina, dei tirocinanti della giustizia davanti al tribunale di Cosenza. I manifestanti chiedono il rinnovo dei contratti in scadenza il prossimo 31 gennaio, per i quali non è stato previsto il rinnovo.

La manifestazione arriva dopo le numerose assemblee che si sono svolte in tutta la regione. L’obiettivo è di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica su una problematica che interessa centinaia di persone che hanno svolto un percorso formativo e attività al servizio della macchina amministrativa della Giustizia.