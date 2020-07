Santelli: “La FrecciaArgento Sibari-Bolzano fermerà anche a Torano”

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

“La FrecciaArgento Sibari- Bolzano fermerà anche a Torano”. Lo annuncia Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

“Ci siamo battuti – prosegue la governatrice – per assicurare questo nuovo scalo, capace di venire incontro alle esigenze di tanti calabresi”.

“Una battaglia – spiega – condivisa con la delegazione parlamentare della provincia di Cosenza, i sindaci del comprensorio e Franco Corbelli”.

“Una nuova fermata come segno concreto per far uscire dalla marginalità i territori di una regione come la nostra che merita di riacquistare la centralità perduta”, ha concluso Santelli.

