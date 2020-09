Si allontana da casa e passa la notte in auto, ritrovato anziano ad Acri

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Disavventura a lieto fine per un anziano scomparso stanotte in località San Giacomo nel comune di Acri (Cosenza). L’anziano, di 91 anni, affetto da Alzheimer, questa notte si era allontanato dalla propria abitazione.

Allertati dai parenti, i vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, sono stati impegnati nella ricerca che fortunatamente si è conclusa con il ritrovamento della persona in buono stato di salute.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo vagando nella notte per le strade del comune, aveva trovato rifugio all’interno di una vettura a poche centinaia di metri dalla propria abitazione. Questa mattina, grazie anche ad alcune segnalazioni pervenute dai cittadini, i vigili del fuoco hanno ritrovato l’anziano signore che è stato affidato ai familiari per far rientro a casa.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb