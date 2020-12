Enorme masso si stacca da costone roccioso, paura nel Cosentino. Nessun ferito

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Paura ma ma nessun danno alle persone a Cassano allo Ionio dove un enorme masso si è staccato da un costone roccioso in via Grotta della Rena in pieno centro precipitando poi in direzione di alcune abitazioni sottostanti. Solo un’autovettura e un pollaio sono andati completamente distrutti.

Sul posto si sono subito recati il sindaco Gianni Papasso e il responsabile dell’Area tecnica, Luigi Serra, che, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, stanno procedendo ad una valutazione dei danni delle azioni da intraprendere per mettere in sicurezza la zona.

Si sta valutando, inoltre, l’eventuale emissione di una decina di ordinanze di sgombero delle abitazioni che si trovano nella zona interessata dal costone. Oltre ai vigili del fuoco nel luogo interessato dal cedimento sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza e gli agenti della polizia municipale.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB