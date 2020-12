Blitz antidroga in Basilicata: 18 arresti

Claudio Parente (di FI) è finito nei guai per aver assunto a palazzo Campanella due congiunti di due consiglieri comunali di Catanzaro che nel 2018 avevano votato a favore di una delibera per la cessione di un terreno ad una associazione riconducibile all'esponente politico. "Patto corruttivo". Sequestro per oltre 37mila euro