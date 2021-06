Danneggia auto in sosta e aggredisce i carabinieri, dentro

Ha bloccato il traffico veicolare fermandosi al centro della strada dopo aver danneggiato alcune auto in sosta e all’arrivo dei carabinieri ha inveito contro di loro per poi aggredirli. Un uomo di 35 anni senza fissa dimora, di nazionalità pachistana, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per rifiuto di fornire le proprie generalità.

I militari sono intervenuti, in seguito ad una segnalazione, in una via del centro di Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, in quanto l’uomo, trovato in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol, ha dato in escandescenze fermandosi al centro della piazza e impedendo il transito degli altri veicoli. I militari hanno tentato di calmarlo per poi tentare di procedere alla sua identificazione.

L’uomo ha rifiutato di fornire le generalità e ha minacciato e aggredito i carabinieri. Portato in caserma ha continuato a inveire contro i militari ma è stato identificato grazie al permesso di soggiorno che aveva con sé.

