Altomonte, 45enne muore schiacciato dal trattore

Un uomo di un 45enne, è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore sul quale stava operando in un terreno agricolo in località Galati, ad Altomonte, nel Cosentino.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato d’un tratto uccidendo l’uomo sul colpo. Inutili i soccorsi giunti sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti nella zona.

I sanitari del 118 non hanno potuto che constatare la morte del 45enne. Sulla vicenda i carabinieri stanno svolgendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

