Grave scontro nel cosentino, due morti e un ferito grave

E’ di due morti è un ferito grave il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio sulla statale 106 in prossimità del crocevia Sibari Stazione, nel comune di Cassano all’Ionio, cosentino.

Due le vetture coinvolte, una Dacia Duster ed una Citroën C8, che per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente.

La persona ferita è stata trasferita in ospedale con l’elisoccorso, mentre per le vittime, Giacomo Belfiore, di 57 anni e Claudia Ferrari, di 56 anni, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Oltre al personale sanitario del 118, sul posto hanno operato Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di Castrovillari e Rossano.

La statale 106 nel tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso in entrambi i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto anche Anas per la gestione della viabilità e Carabinieri e Polizia Stradale per i rilievi del caso.