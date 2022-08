Sbanda con l’auto sull’A2, muore un 56enne

Un uomo di 56 anni, Salvatore Grande, è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto sull’autostrada A2, tra gli svincoli di Mormanno e Campotenese, in provincia di Cosenza.

L’uomo, siciliano di origine ma residente in Umbria, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo dell’auto, un’Alfa Romeo, finendo fuori carreggiata. Violento l’impatto a causa del quale la vittima è stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Giunti i soccorsi per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Polstrada per i rilievi di competenza.