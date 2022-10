Maltempo in Calabria, Giovedì 13 allerta arancione nel Cosentino

Un’allerta arancione è prevista per domani, giovedì 13 ottobre, sulla Calabria tirrenica settentrionale, nel Cosentino. E’ quanto si legge sul bollettino della protezione civile regionale. Allerta gialla sul resto della regione.

Sono previste piogge intense, con eventi temporaleschi, sulle zone indicate nella mappa. La Protciv non esclude l’esondazione di torrenti e fiumi. E’ consigliabile la massima prudenza, evitando uscite e, se si è in auto, evitare i sottopassaggi i quali sono facili ad allagarsi.