Incendio nel centro storico di Cosenza, uomo si lancia da finestra e viene salvato

1 di 2

Stamane alle ore 8.30 circa, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Cosenza si stavano recando in zona “Cosenza Vecchia” per un intervento, quando hanno notato una colonna di fumo nero provenire da un vecchio edificio abbandonato, ubicato in via Campagna.

I poliziotti hanno individuato tempestivamente l’esatta origine della coltre di fumo proveniente da un balcone sito al terzo piano dello stabile disabitato ed udite le richieste di aiuto da parte di un uomo intrappolato all’interno dell’appartamento.

Immediatamente, gli operatori della Squadra Volante cosentina e del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, intervenuti a supporto, hanno tentato di entrare all’interno del palazzo ma la rampa delle scale era nel frattempo crollata a causa delle fiamme.

Sono stati quindi allertati i Vigili del Fuoco e del 118, giunti poi sul luogo dell’evento. Contemporaneamente gli operatori di polizia hanno allertato degli immigrati presenti nel Cas, sito di fronte al vecchio stabile interessato dalle fiamme, al fine di fornire ausilio.

Questi hanno subito lanciato dai balconi alcuni materassi che, raccolti, sono stati accatastati dagli Agenti di Polizia al fine di consentire all’uomo di sfuggire alle fiamme lanciandosi sugli stessi.

L’uomo, in tal modo è stato tratto in salvo e trasportato sull’ambulanza, nel frattempo giunta sul posto, su di un materasso utilizzato come una lettiga dai poliziotti. Ricoverato presso il locale Nosocomio, non sarebbe in pericolo di vita. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha poi consentito lo spegnimento delle fiamme evitando che l’incendio si propagasse.