Maltempo in Calabria, pioggia e vento su fascia ionica. Neve sui rilievi

Pioggia intensa, vento forte ma anche neve sulle principali vette della Calabria. Il maltempo imperversa in Calabria con le temperature che si sono abbassate nelle ultime ore. Ieri la protezione civile regionale ha diramato per oggi un bollettino di allerta arancione nell’area crotonese e cosentina.

Precipitazioni nevose nella notte e anche in mattinata, associate a temperature in picchiata (vicine allo zero), nelle località di Lorica e Camigliatello sulla Sila Cosentina ma la coltre bianca non ha risparmiato nemmeno Villaggio Palumbo, nell’area crotonese. Solo qualche fiocco, invece, sul versante catanzarese. Imbiancate anche le vette di Gambarie d’Aspromonte.

Pioggia battente sulla fascia ionica della regione in particolare nel crotonese e nell’alto ionio cosentino tra Corigliano Rossano e Trebisacce dove la Protezione civile ha appunto diramato per oggi, un’allerta arancione.

A Crotone, in particolare, il sindaco della città ha disposto la chiusura delle scuola di ogni ordine e grado. Sul resto della regione vige un’allerta gialla. Non si registrano, al momento, particolari problemi o criticità per la circolazione sulla rete stradale ordinaria e sull’autostrada A2.