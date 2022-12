Donna litiga con il compagno e lo accoltella, Tso e denuncia

Al culmine di una furiosa lite una donna ha accoltellato il compagno provocandogli un vistoso taglio all’avambraccio. E’ successo ieri sera a Cosenza.

A trovare l’uomo ferito sulla strada è stata la Polizia giunta sul posto dopo una segnalazione al 113. L’uomo ha raccontato ai poliziotti quanto gli era accaduto, e cioè che a seguito dell’ennesima lite, per futili motivi con la compagna, questa l’ha accoltellato.

Quest’ultima covando già da tempo sentimenti di vendetta nei confronti dell’uomo, dopo aver sferrato la coltellata al compagno, si è rinchiusa all’interno dell’abitazione, rifiutando di aprire la porta agli agenti.

Allertato il personale medico e solo dopo una lunga opera di mediazione la donna, già nota in quanto in cura al Centro di igiene mentale, ha consentito l’accesso all’interno dell’abitazione, messa tutta a soqquadro.

La donna, in evidente stato di agitazione, ha rifiutato volontariamente di sottoporsi alle cure mediche ed il personale sanitario intervenuto, dopo averla sedata la trasportata presso il locale Pronto Soccorso per sottoporla a Trattamento sanitario obbligatorio.

Sul posto è intervenuta, inoltre, la Squadra Mobile e personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. La vittima è stata trasportata in Ospedale al quale, al termine delle cure, è stata certificata una prognosi di 10 giorni. La donna è stata denunciata in stato di libertà in Procura per il reato di lesioni aggravate.