Incendio in un appartamento in Sila, fortunatamente nessun ferito

Paura nel cosentino per l’incendio di un appartamento situato nel centro storico di Longobucco, cittadina della Sila. Fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti che sono riusciti a fuggire in tempo dall’abitazione a tre livelli.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di San Giovanni in Fiore e Rossano che hanno proceduto all’estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme alle abitazioni adiacenti.

Sul posto sono state impegnate 14 unità con 4 automezzi. Arrivati anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non sono chiare le cause dell’incendio.