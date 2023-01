Maxi rissa nel centro di Cosenza, due feriti. Indagini della Polizia

Circa una ventina di giovani, alcuni dei quali minorenni, hanno inscenato una rissa a Cosenza, in piazza Bilotti, nel pieno centro cittadino.

Due dei ragazzi coinvolti, un sudamericano ed un africano, sono rimasti feriti in modo non

grave e sono stati portati in ospedale.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha identificato alcuni dei ragazzi rimasti in piazza prima del fuggi fuggi generale ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica

della rissa ed individuarne i responsabili.

A tale scopo sono state sequestrate le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate nella zona, che sono adesso al vaglio degli investigatori.