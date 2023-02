Giovane donna muore travolta da un treno nel Cosentino, ipotesi suicidio

L'ormai ex superlatitante cosentino arrestato a Saint-Etienne è in carcere in attesa dell'estradizione in Italia. Aveva un documento falso ma poi ha ammesso: "Sono l'uomo che state cercando". Nel 2006 andò prima in Puglia per farsi rilasciare il documento falso col nome di Paolo Dimitrio, poi andò per qualche anno in Germania, infine, almeno dal 2014, in Francia. Nell'estate 2017 un tocca e fuga a Cosenza