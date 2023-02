Maltempo, sulla statale 18 tir viene scoperchiato dal forte vento. Neve e gelo in altre località

1 di 8

Nelle ultime 12 ore è stata intensa l’attività per i vigili del fuoco della Calabria. Il comando di Cosenza dalle ore 19.00 circa di ieri sera sono intervenuti sulla statale 18, sul Ponte Saraceno nel comune di San Nicola Arcella. Un autoarticolato telonato, è stato scoperchiato a causa forti raffiche di vento, bloccando in entrambi i sensi di marcia l’arteria. Nessuna persona è stata coinvolta, ma si sono registrate lunghe code per tutta la notte.

Sul posto dalla serata di ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea muniti di Autogrù, ma le avverse condizioni meteo e le forti raffiche di vento hanno reso impossibile le operazioni di soccorso per rimuovere l’ostacolo.

I Vigili del fuoco rimasti tutta la notte a prestare assistenza al mezzo coinvolto ed ai veicoli rimasti bloccati a causa dell’evento. Soltanto questa mattina approfittando di una breve tregua data dal forte vento i vigili del fuoco hanno tagliato la struttura in ferro incastrata nella ringhiera e nel guardrail di delimitazione della carreggiata rimuovendo tutti gli ostacoli. Alle ore 10.15 di stamane è stato riattivato il transito sul tratto della SS18 a senso unico alternato. Il camion sarebbe stato rimosso.

Numerosi interventi sono in corso per le abbondanti nevicate nella provincia di Reggio Calabria. Nella provincia di Catanzaro intervento in in località Mottella nel comune di Cardinale per alberi che appesantiti dalla neve si sono abbattuti sulla sede stradale.

Sempre nel comune di Cardinale i vigili del fuoco del comando di Catanzaro stanno intervenendo, con automezzo speciale cingolato per il soccorso su neve, per raggiungere una azienda agricola rimasta isolata. Al momento non si registrano danni a persone.