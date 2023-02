Incidente sulla statale 107, un morto e 4 feriti di cui uno grave

1 di 2

E’ di un morto e 4 feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla statale 107 Paola-Crotone, in prossimità del Bivio S. Anastasia, nel territorio di Cotronei.

Due le vetture coinvolte, una Fiat Panda ed una Kia Sportage, che per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente tra loro. Sul posto sono giunte squadre dei vigili del fuoco di Crotone e del distaccamento di San Giovanni in Fiore che hanno estratto i feriti dalle lamiere accartocciate.

Oltre ai pompieri, sul luogo dell’incidente è giunto l’elisoccorso e i sanitari del 118 con delle ambulanze. Nulla da fare per la persona deceduta. I quattro feriti, uno dei quali in codice rosso, sono stati trasportati in ospedale. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi. Attualmente la statale 107 è chiusa in entrambi i sensi di marcia.