Omicidio nel centro Cosenza, donna uccide a coltellate un 75enne

Il fatto è successo in Via Monte Grappa. Tiziana Mirabelli, di 47 anni, avrebbe ucciso Rocco Gioffrè con diversi fendenti all'addome e al torace, forse in seguito ad una aggressione. Sul fatto di sangue Indagano i carabinieri della Compagnia di Cosenza

1 di 2

Omicidio nel centro di Cosenza. Una donna cosentina di 47 anni, Tiziana Mirabelli ha ucciso a coltellate un uomo di 75 anni, Rocco Gioffrè probabilmente in seguito a un litigio.

Il fatto è successo nella centrale Via Monte Grappa al civico 7, nell’abitazione della donna. Dalle prime informazioni, pare che l’omicidio sia stato commesso qualche giorno fa, forse giovedì, ma la notizia è trapelata solo oggi dopo che la donna si è costituita in caserma accompagnata da un legale, dove ha raccontato tutto.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Cosenza, congiuntamente alla Sezione rilievi del Nucleo investigativo. Non è ancora chiaro in che rapporti erano i due e quale sia stato effettivamente il movente del delitto. Sono in corso indagini, coordinate dalla procura bruzia.

Tiziana Mirabelli avrebbe riferito ai militari che la vittima l’avrebbe aggredita, ma su questo dettaglio sono in corso riscontri. Gioffrè, originario di San Fili ma che abitava nello stesso stabile della Mirabelli, sarebbe stato colpito con alcune coltellate all’addome e al petto. L’arma, un coltello da cucina, è stata ritrovata dai militari intervenuti oggi dopo le 13. Non si esclude che la vittima abbia tentato un approccio e che lei si sarebbe ribellata colpendo a morte Gioffrè.

Da quanto si apprende, la donna interrogata dagli inquirenti avrebbe reso una confessione che pare non essere molto aderente ai primi riscontri. Finora la versione fornita è univoca, in quanto Gioffrè è deceduto e non può raccontare la sua. Inoltre non è chiaro perché Tiziana Mirabelli abbia raccontato del delitto dopo giorni dal fatto di sangue e non nell’immediatezza del fatto.

Inoltre, non è dato sapere, ma ci sono motivi per credere che la donna dopo il delitto sia stata ospitata altrove. Pare infatti poco probabile che la donna abbia dormito per giorni accanto al cadavere, rinvenuto nella stanza da letto della presunta omicida. Per accertare l’esatta causa della morte e risalire a data e ora del decesso la procura bruzia avrebbe disposto l’autopsia.