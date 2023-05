Ancora dispersa la studente nel Lao. Ricerche in elicottero. In salvo tutti gli altri. Un ferito

E' successo nel territorio compreso tra Laino Castello e Laino Borgo, tra le cavità del Pollino, nel Cosentino. Attivato il sistema di ricerche. Altri tre giovani sono caduti in acqua e sono stati recuperati. Il gruppo di studenti reggini, in tutto una quarantina, hanno tra i 16 e i 17 anni. I giovani, al momento, sono tutti in sicurezza in una zona impervia e saranno evacuati tramite un sentiero. Mobilitati elicotteri