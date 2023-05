Ragazza dispersa nel Lao, il ministro dell’Istruzione: “Accertare adozione misure di sicurezza”

In riferimento al caso della studente dispersa, Denise Galatà, in seguito all’incidente accaduto sul fiume Lao durante una escursione di rafting avvenuta nell’ambito di una gita scolastica in Calabria, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fatto sapere di seguire la situazione da vicino.

Il ministro ha già chiesto all’Ufficio scolastico regionale della Calabria di “fare adeguati accertamenti per verificare che tutte le misure di sicurezza siano state adottate”.

La ragazza, di diciotto anni, frequenta la classe V del Liceo Rechichi di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Da alcuni giorni con circa 35 compagni e quattro tra docenti e funzionari, Denise Galatà era andata a fare una gita sul Parco nazionale del Pollino, che prevedeva appunto una escursione di rafting sul fiume Lao.