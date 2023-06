Tragedia sfiorata a Corigliano. Crollano i solai di un edificio, un ferito grave

Solai crollati in una casa di quattro piani, evidentemente fatiscente, sita nel centro storico di Corigliano. L'uomo ferito è stato estratto dalle macerie. Era cosciente. E' stato affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con l'Elisoccorso

1 di 2

Sfiorata la tragedia a Corigliano-Rossano. Alcuni solai di un edificio di quattro piani adibito a civile abitazione, sono crollati per cause che non sono al momento chiarite.

Il dramma è avvenuto intono alle 17 del pomeriggio di oggi nel centro storico di Corigliano Calabro. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di Corigliano-Rossano e Vigili del fuoco volontari di Trebisacce.

I pompieri, in mezzo alla massa di cemento e detriti sono riusciti ad estrarre un uomo finito sotto le macerie. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato estratto e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale con l’elisoccorso. L’uomo è ferito gravemente.

I Vigili sono attualmente impegnati nel verificare la presenza di ulteriori condomini coinvolti e nella messa in sicurezza dei luoghi. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica del crollo dei solai ed eventuali responsabilità. Con ogni probabilità, al crollo del primo solaio, questi ha causato il cedimento a cascata degli altri.

Aggiornamento: La moglie della persona estratta dalle macerie (non coinvolta dal crollo perché non presente in casa), ha riferito che non ci sono altre persone presenti all’interno dell’abitazione. I Vigili del fuoco confermato che non risultano altre persone coinvolte nel crollo.

Dalle prime informazioni pare che l’edificio, posto nel centro storico, fosse vecchio e fatiscente. Poteva essere una tragedia di vaste proporzioni, se solo ci fossero state altre persone nell’edificio.