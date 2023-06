Rosaria Succurro eletta nuova presidente dell’Anci Calabria

Il sindaco di San Giovanni in Fiore, di Forza Italia, ha riportato 124 voti. Non hanno partecipato i sindaci del centrosinistra. Frizioni pure nel centrodestra con Fratelli d'Italia che ha criticato il "metodo adottato"

Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, di Forza Italia, è la nuova presidente dell’Anci Calabria. Succurro è stata eletta dall’assemblea dell’associazione che raggruppa i sindaci calabresi e che si è svolta a Feroleto Antico. Il primo cittadino del grosso centro silano succede a Marcello Manna, ormai ex sindaco di Rende coinvolto in alcune inchieste giudiziarie.

La Succurro ha riportato 124 voti: conteggiata inoltre una scheda bianca. Le elezioni per la guida dell’Anci, che era senza presidente da oltre un anno, sono tuttavia state caratterizzate da numerose polemiche. Alla votazione non hanno partecipato diversi sindaci del centrosinistra tra cui quelli di Catanzaro, Nicola Fiorita, di Reggio Calabria, Paolo Brunetti (facente funzioni), di Cosenza, Franz Caruso, e di Crotone, Vincenzo Voce, che, come altri sindaci d’area, hanno contestato la scelta della Succurro da parte del centrodestra ritenendola “divisiva”.

Ma non c’è stata unanimità nemmeno nel centrodestra, con Fratelli d’Italia che, fin da ieri mattina, aveva comunicato la sua decisione di non partecipare alla votazione per la presidenza dell’Anci Calabria criticando la candidatura di Succurro non riguardo alla figura personale della stessa ma riguardo al metodo seguito per la sua individuazione.

I meloniani hanno lamentato una mancata condivisione del percorso da parte degli alleati. Parlando con i giornalisti al termine delle operazioni di voto comunque Rosaria Succurro ha rassicurato: “Sarò indipendente dal consenso espresso dai sindaci, sarò la rappresentante di tutti” mentre con riferimento all’astensione di Fratelli d’Italia ha specificato che “supereremo insieme le difficoltà”.