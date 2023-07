Consigliere comunale muore per un malore, la Procura apre un’inchiesta

L’apposizione sulla patente del conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5 grammi per litro del "codice 68", che comporta la prescrizione del divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida. Al proposito spunta "l'alcolock", un dispositivo da installare sui veicoli che rileva se un condannato ha bevuto e impedisce di poter mettere in moto. Revoca più facile del documento. Novità anche per i motopattini e bici elettrica