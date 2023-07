Lite in discoteca, giovane gambizzato a Sangineto

Un giovane di ventidue anni, è stato gambizzato a colpi di pistola in una discoteca di Sangineto, centro della costa tirrenica cosentina.

Dalle prime informazioni pare che il ferito, originario di Castrolibero, avrebbe avuto una vivace discussione con alcuni coetanei quando la lite è degenerata per motivi da accertare.

A quel punto una persona del gruppo “avversario” avrebbe estratto un’arma e premendo il grilletto ha colpito il malcapitato ad una gamba. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno ascoltato testimoni per ricostruire l’accaduto e risalire all’aggressore. Sul tentato omicidio indaga la procura di Paola.