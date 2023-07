Sorpreso con un’arma clandestina e quasi 6 kg di droga, in cella

A Montalto Uffugo, centro alle porte di Cosenza, i carabinieri hanno arrestato un giovane venticinquenne sorpreso con un’arma del mercato nero e un ingente quantitativo di droga.

Durante una perquisizione nella sua abitazione di Montalto i militari hanno rinvenuto una pistola clandestina, pronta all’uso, con il caricatore pieno di proiettili, nonché 57 panetti di hascish, per un peso complessivo di 5 chili, 190 grammi di marijuana essiccata, suddivisi in due buste, 560 grammi di cocaina, e 2 bilancini elettronici di precisione.

Ai militari non è rimasto altro che ammanettarlo e su disposizione del pm di turno presso il tribunale di Cosenza è stato tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.