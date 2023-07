Operaio 54enne muore schiacciato da un albero, il cordoglio della Flai Cgil

Un uomo di 54 anni, Piero Bernardo, è morto ieri a Bonifati (Cosenza), schiacciato da un albero, mentre stava lavorando in località Contessa come operaio boschivo. Lo rende noto la Flai Cgil Cosenza che si rammarica per “l’ennesima tragedia sul lavoro”.

“Come Flai Cgil di Cosenza – spiega in una nota Giovambattista Nicoletti, segretario generale della Flai Cgil bruzia – il nostro pensiero va, innanzitutto, alla famiglia di Pietro a cui esprimiamo la nostra vicinanza, la nostra solidarietà e le nostre più sentite condoglianze”.

“Aldilà delle eventuali responsabilità specifiche che saranno stabilite dalla magistratura, – prosegue il sindacalista – come Flai Cgil di Cosenza non possiamo esimerci dal segnalare la necessità del massimo rispetto delle norme di sicurezza e quindi di lavorare tutti per potenziare la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

“Come Flai Cgil di Cosenza riteniamo che per porre un freno a questa continua “mattanza” serve consapevolezza da parte di tutti, è necessario il massimo impegno della politica, delle parti sociali, e imprenditoriali. Nessuno può far finta di niente e girarsi dall’altra parte. Non si può continuare a rimanere inerme davanti a queste tragedie quotidiane. Servono più controlli e, soprattutto, nuove norme”, conclude.